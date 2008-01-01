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قبل تولي بايدن منصبه

اسرائيل تخطط للمصادقة على عمليات بناء واسعة للمستوطنات في الضفة الغربية

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تخطط للمصادقة على عمليات بناء واسعة للمستوطنات في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

ذكرت قناة عبرية الليلة أن "إسرائيل" تخطط لاستغلال ما تبقى من وقت قبل تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" للمصادقة على عمليات بناء واسعة في مستوطنات الضفة الغربية.

وقالت قناة "كان11" العبرية، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الادارة المدنية، قد يجتمع الخميس القادم للمصادقة النهائية على عمليات بناء في المستوطنات.

وتعدّ هذه هي المرة الأولى التي قد تصادق فيها حكومة الاحتلال على بناء استيطاني في الضفة منذ  انتخاب بايدن رئيساً للولايات المتحدة، حيث يسود الاعتقاد في "إسرائيل" بأن فترة بايدن قد تشهد تجميداً للاستيطان على غرار فترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وبحسب حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، شهد العام 2020 بناء 12 ألفا و159 وحدة استيطانية بالمستوطنات، وهو الرقم الأكبر منذ عام 2012.

ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية غير شرعي ويدعو إسرائيل إلى إنهائه.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرار 2334 في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، كما نص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام 1967.

ويعد القرار المذكور هو الأول الذي يمرر في مجلس الأمن ويتعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.

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