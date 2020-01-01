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امرأة بعمر 101 عام ..أول من تلقى اللقاح بألمانيا

الأحد 27 ديسمبر 2020 05:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
امرأة بعمر 101 عام ..أول من تلقى اللقاح بألمانيا



وكالات

أفادت وسائل إعلام ألمانية أن عجوزا تبلغ من العمر 101 عام، كانت أول من تلقى لقاحا مضادا لفيروس كورونا في ألمانيا السبت، قبل يوم من البداية الرسمية لحملة التطعيم في البلاد.


وأضافت محطة "إم دي آر" التلفزيونية المحلية أن هذه المرأة من هالبرشتات، وتعيش في دار لرعاية المسنين، حيث تم تطعيم 40 مقيما بالإضافة إلى 11 موظفا.


وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان، في وقت سابق السبت، إن شاحنات في طريقها لتسليم اللقاح لدور رعاية المسنين التي ستكون الأولى في التطعيم باللقاح الأحد.

وتخطط الحكومة الاتحادية إلى توزيع ما يزيد على 1.3 مليون جرعة لقاح بنهاية هذا العام، ونحو 700 ألف جرعة أسبوعيا بدءا من يناير المقبل.

وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات المؤكدة في ألمانيا زاد 14455، ليصل الإجمالي إلى مليون و627103 إصابات بينما يربو إجمالي عدد الوفيات على 29 ألفا.

#ألمانيا #لقاح كورونا #هالبرشتات #دار رعاية المسنين #وزير الصحة الالماني #ينس سبان

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