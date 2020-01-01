ارتفاع سعر عملة "البيتكوين" إلى 26 ألف دولار أمريكي

وكالات

ارتفع سعر عملة "البيتكوين" الرقمية، مساء السبت، إلى مستوى قياسي تاريخي متجاوزا عتبة 26 ألف دولار أمريكي.

وتفيد بيانات موقع "CoinDesk" بأن سعر "البيتكوين" قفز خلال التداولات التجارية حتى الساعة 20:43 بتوقيت غرينيتش بنسبة 7.6% مسجلا مستوى 26365 دولارا أمريكيا، ما يمثل رقما قياسيا جديدا.

وصعدت عملة "البيتكوين" بأكثر من 170% هذا العام، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم.

و"البيتكوين" عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو "بلوكتشين"، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.