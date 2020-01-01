  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة 80 مليون

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة 80 مليون



وكالات

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا عبر العالم 80 مليون حالة، حسبما كشفت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم السبت.


وبحسب الجامعة التي تتابع إحصائيات جائحة كورونا اعتمادا على بيانات المنظمات الدولية والسلطات الفدرالية والمحلية في الولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي عدد المصابين بمرض "كوفيد-19" في العالم 80027056 شخصا، فيما خلفت الجائحة 1753313 حالة وفاة. أما عدد المتعافين من "كوفيد-19" فقد بلغ 45145454.

وكشفت الجامعة أن العدد الأكبر من الإصابات تم رصده في الولايات المتحدة (18771885)، حيث بلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا 330345 حالة، تلتها الهند مع 10169118 حالة إصابة مؤكدة و147343 وفاة. أما المرتبة الثالثة فتعود للبرازيل (7448560 إصابة، 190488 وفاة).

أما روسيا، فتأتي في المرتبة الرابعة مع تسجيل 3021964 حالة إصابة، وشفاء 2426439 حالة، ووفاة 54226 شخصا منذ بدء الجائحة وحتى الآن، وفقا لمركز العمليات الفدرالي الروسي المعني بمكافحة كورونا. 

#جامعة جونز هوبكنز #اصابات كورونا حول العالم #وفيات كورونا حول العالم #عدد المتعافين بكورونا حول العالم #الولايات المتحدة الأمريكية #كوفيد 19 #البرازيل #الهند

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

الجيش الإسرائيلي: غواصاتنا في حالة تأهب وإيران قد تهاجمنا من هذه الدول..

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وزير إسرائيلي يصدر قرارًا بمنع تطعيم الأسرى الفلسطينيين.. ونادي الاسير يعقب!

0

تقرير للمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب "جرائم حرب"!!

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت

قناة إسرائيلية تزعم: 3 أهداف حساسة ضُربت لـ"حماس" في قطاع غزة

كورونا

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

اعلان سما رسائل