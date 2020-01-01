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مصر تسجل 1189 اصابة جديدة بكورونا و 43 وفاة

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تسجل 1189 اصابة جديدة بكورونا و 43 وفاة



القاهرة/سما/

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء السبت، عن تسجيلها 1189 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا في ارتفاع لهذا المؤشر على أساس يومي، مع رصد 43 وفاة بالمرض.


وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1189 حالة، لتصل إلى 131315 حالة.

وتشير البيانات الأخيرة إلى ارتفاع مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر بعد أن سجل يوم 23 ديسمبر 911 حالة، وفي 24 ديسمبر 1021، وفي 25 ديسمبر 1133.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 49 وفاة جديدة جراء الفيروس، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 7352 شخصا.

ويأتي ذلك بعد سجلت مصر في بيانات 23 ديسمبر 42 وفاة، وفي 24 ديسمبر 51 حالة، وفي 25 ديسمبر 49.

كما أفاد مجاهد بخروج 477 مريضا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 109462 شخصا.

وتشهد مصر في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا لمؤشرات انتشار فيروس كورونا بينما تستعد البلاد لإطلاق حملة تلقيح عام لمكافحة المرض.

#مصر #اصابات كورونا في مصر #وفيات كورونا في مصر #كوفيد 19 #خالد مجاهد #وزارة الصحة المصرية

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