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إسرائيل تعتزم تطعيم أكثر من مليوني شخص ضد كورونا خلال شهر

الأحد 27 ديسمبر 2020 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعتزم تطعيم أكثر من مليوني شخص ضد كورونا خلال شهر



القدس المحتلة/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت، إن السلطات الصحية تسعى لتطعيم أكثر من مليوني شخص ضد كورونا خلال شهر، ما يعتبر رقما قياسيا غير مسبوق.

وأوضح نتنياهو في بيان أنه "خلال هذا الأسبوع، قلت لمسؤولي الشركات التي تزودنا باللقاحات أن هدفنا هو تطعيم 150 ألف شخص يوميا اعتبارا من الأسبوع القادم، وهذا يعتبر رقما قياسيا عالميا".

وأضاف أن مختبري "فايزر" و"مودرنا" اللذين طلبت إسرائيل منهما 14 مليون جرعة من اللقاح، أعربا عن استعدادهما لتوفير اللقاحات خلال الفترة الزمنية المطلوبة.

وفي حال تحققت خطط السلطات الإسرائيلية، فإن 2.25 مليون شخص سيكتسبون المناعة ضد الفيروس خلال شهر، أي بعد تلقي 4.5 مليون جرعة من اللقاح على مرحلتين، وبفارق 3 أسابيع.

#اسرائيل #التطعيم ضد كورونا #فيروس كورونا #لقاح كورونا #لقاح فايزر وبيوتنيك #لقاح مودرنا

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