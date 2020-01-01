رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 في ولاية الخرطوم وكل الولايات

الخرطوم / سما

ننشر لكم طلابنا في السودان اليوم، رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس ورقم التحقق الذي سيتم تفعيله في الأيام الأولى من العام الجديد من قبل المسؤولين في موقع وزارة التربية والتعليم.

ويمكن معرفة نتائج امتحانات الشهادة السودانية 2020 عبر زيارة الرابط المرفق في الأسفل ثم كتابة رقم جلوس الطالب ورمز التحقق مع بدء تحميل الدرجات والبيانات عبر الموقع الحكومي الرسمي.

وفي السياق ذاته، نفت مصادر في وزارة التربية والتعليم، الأنباء التي تروج منذ أيام على صفحات عبر فيسبوك ومواقع التواصل، حول تحديد موعد دقيق 100% لإعلان نتيجة الشهادة السودانية.

وأكدت المصادر الرسمية عدم صحة ما يُشاع حول تفعيل رابط نتائج الشهادة السودانية 2020 أو إعلانها خلال ساعات اليوم الأحد أو الأسبوع الجاري، مرجحة أن يكون البيان الرسمي أول يناير.

رابط نتائج الشهادة السودانية 2020: اضغط هنا

وأشارت إلى وجود صفحات تعمل على ترويج الشائعات غير الصحيحة، لا سيما بعد الإعلان بتاريخ 21 كانون أول الحالي، عن الوزير وقوف الطريفي إدريس دفع الله على المراحل النهائية لإعداد النتائج.

وأفادت بأن وزير الداخلية وقف بالفعل على المرحلة الأخيرة لإعداد نتيجة الشهادة الثانوية السودانية، لكنه لم يصرح حول موعد النتائج؛ لأن الجهة الوحيدة المخولة بذلك هي وزارة التربية والتعليم فقط.

وكشفت تلك المصادر بأن وزارة التربية قد تنشر بيانا عبر الوكالة الرسمية خلال الساعات القادمة، توضح فيه رابط وموعد نتائج الشهادة السودانية 2020 ونسب النجاح والرسوب لهذا العام أيضا.