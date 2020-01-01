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السيسي: اتفاق سد النهضة يجب أن يكون ملزمًا ويحفظ حقوق مصر

السبت 26 ديسمبر 2020 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: اتفاق سد النهضة يجب أن يكون ملزمًا ويحفظ حقوق مصر



القاهرة /سما/

جرى اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، لبحث مستجدات قضية سد النهضة الإثيوبي.

وشدد السيسي على ثوابت موقف مصر، من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، مؤكداً على ضرورة أن يحفظ الاتفاق حقوق مصر المائية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إنّ "الرئيس المصري تلقى اتصالاً من رئيس جنوب إفريقيا، تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بتلك القضية".

وأضاف أن السيسي أكد خلال الاتصال مجددًا على "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية، من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معرباً عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق".

من جانبه، أعرب رامافوزا عن تقديره لـ"جهود مصر" في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكداً استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

#عبد الفتاح السيسي #مصر #سد النهضة #اثيوبيا #جنوب افريقيا

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