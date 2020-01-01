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الإغلاق غدًا.. نتنياهو: سنكون أول من يخرج من أزمة كورونا

السبت 26 ديسمبر 2020 10:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغلاق غدًا.. نتنياهو: سنكون أول من يخرج من أزمة كورونا



القدس المحتلة /سما/

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن إسرائيل ستكون أول دولة تخرج من أزمة فيروس كورونا، وتفتح الاقتصاد.

وبين نتنياهو في فيديو له عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، إنه سيتم قريبًا تطعيم 2.5 مليون إسرائيلي، وهو أكثر من أي دولة أخرى في العالم، مشيرًا إلى أن ذلك سيساعد في خروج إسرائيل من الأزمة ويتسبب بفتح الاقتصاد.

وبين أنه سيتم يوميًا تطعيم 150 ألف شخص باللقاح، وهذا سيساعد في الخروج من الأزمة بغضون شهر، مشيرًا إلى أنه تحدث مع شركات اللقاحات لإيصال مزيد من الكميات لها إلى إسرائيل.

وأشار إلى أنه خلال الانتهاء من المرحلة الأولى، ستبدأ مرحلة ثانية لتلقيح ما مجمله 4.5 مليون إسرائيلي، وهي المرحلة الحاسمة.

وطالب الإسرائيليين بالالتزام بالتعليمات الصحية لحين الخروج من الأزمة، وكذلك الالتزام بتعليمات الإغلاق الذي سيبدأ الساعة الخامسة من عصر يوم غد الأحد.

وسيبقى الإغلاق المحكم لمدة أسبوعين، حيث ستفرض قيود على الحركة والأنشطة التجارية وغيرها، وسط توقعات بأن يتم تمديده لأسبوعين آخرين في حال لم يتم انخفاض العدد اليومي للمصابين إلى أقل من ألف حالة.

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #فيروس كورونا #لقاح كورونا #الاغلاق الشامل #الصحة الاسرائيلية

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