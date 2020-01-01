غانتس سيقرر مصيره السياسي نهاية الأسبوع الجديد

القدس المحتلة /سما/

قالت مصادر من حزب أزرق - أبيض الذي يتزعمه بيني غانتس، إن الأخير قال لأعضاء الحزب أنه سيحدد مصيره السياسي وخطواته المقبلة نهاية الأسبوع الجديد.

ونقلت قناة ريشت كان العبرية عن تلك المصادر قولها، إن غانتس تحدث مع أعضاء حزبه في الكنيست وكذلك أعضاء آخرين من أحزاب أخرى، أكد لهم فيها أنه سيدرس خطواته ويقرر نهاية الأسبوع ذلك.

وأعرب مسؤولون في الحزب عن أملهم في أن يبقى بالحياة السياسية، حتى لا يتسبب ذلك بانهيار الحزب نهائيًا.

وكانت مصادر قالت لقناة 13 العبرية منذ أيام أن غانتس وحليفه غابي أشكنازي قرروا اعتزال الحياة السياسية.