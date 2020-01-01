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قناة عبرية: إسرائيل ستستبق دخول بايدن لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية

السبت 26 ديسمبر 2020 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: إسرائيل ستستبق دخول بايدن لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية



القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية للسلطات الإسرائيلية، سيجتمع في الأسبوعين المقبلين، للموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب القناة، فإن أول اجتماع للمجلس للموافقة على عدة خطط سيكون ربما الخميس المقبل.

وأشارت إلى أن المجلس سيجتمع ويقر هذه المخططات قبل دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.

ولفتت إلى أن هذه المخططات موجودة وبحاجة فقط لقرار نهائي بشأنها.

#استيطان #اسرائيل #جو بايدن #الاراضي الفلسطينية #مستوطنات الضفة #الضفة الغربية

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