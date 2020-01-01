حادثة طعن في تل ابيب والشرطة الإسرائيلية تحقق

القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بتعرض رجل لحادثة طعن في تل أبيب، والشرطة الاسرائيلية تتحقق في الحادثة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي"غالي تساهل" أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما تعرض لعملية طعن بالسكين، على طريق بن تسيفي بتل أبيب، وبأن طاقم الإسعاف الإسرائيلي قدم له الإسعافات الأولية، وتم نقله إلى مستشفى ويلفنسون في حالة حرجة.

فيما أكد الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، أن المستشفى قام بإسعاف الإسرائيلي المصاب، وتم نقله إلى العناية المركزة، فيما قامت الشرطة الاسرائيلية بتمشيط المنطقة، والتحقيق في ملابسات الحادث.