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حادثة طعن في تل ابيب والشرطة الإسرائيلية تحقق

السبت 26 ديسمبر 2020 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حادثة طعن في تل ابيب والشرطة الإسرائيلية تحقق



القدس المحتلة /سما/

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بتعرض رجل لحادثة طعن في تل أبيب، والشرطة الاسرائيلية تتحقق في الحادثة.

وأوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي"غالي تساهل" أن رجلا يبلغ من العمر 30 عاما تعرض لعملية طعن بالسكين، على طريق بن تسيفي بتل أبيب، وبأن طاقم الإسعاف الإسرائيلي قدم له الإسعافات الأولية، وتم نقله إلى مستشفى ويلفنسون في حالة حرجة.

فيما أكد الموقع الإلكتروني "مفزاك لايف"، أن المستشفى قام بإسعاف الإسرائيلي المصاب، وتم نقله إلى العناية المركزة، فيما قامت الشرطة الاسرائيلية بتمشيط المنطقة، والتحقيق في ملابسات الحادث.

#حادثة طعن #اسرائيل #الشرطة الاسرائيلية

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