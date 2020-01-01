"كلية العلوم الإنسانية" بجامعة الإسراء تختتم الأنشطة اللامنهجية للفصل الدراسي الأول

غزة /سما/

اختتمت كلية العلوم الإنسانية بجامعة "الإسراء" بغزة، سلسلة من الأنشطة اللامنهجية للفصل الدراسي الأول2020/2021.

وبلغ عدد الأنشطة ثلاثين نشاطًا لا منهجياً؛ تنوعت بين ندوات وجاهية، وأخرى إلكترونية، وحملات إعلامية، ومجتمعية، ووقفات تضامنية، وورش عمل، ومجموعات بؤرية، ومسابقات ثقافية، وعلمية، واستضافة خبراء في العديد من المساقات الأكاديمية التي تطرحها الكلية.

واختتمت تلك الأنشطة بعقد المؤتمر الدولي "منظمة التعاون الإسلامي, والقضية الفلسطينية"؛ وشارك فيه نخبة من الباحثين من الداخل والخارج.

وقال وقال عميد كلية العلوم الإنسانية د. علاء محمد مطر: إنّ هذه الأنشطة جاءت استكمالاً لسلسلة الأنشطة التي دأبت الكلية على تنفيذها، لتسهيل التواصل ما بين الطلبة،والمجتمع المحلي من جهة، والخبراء من مؤسسات المجتمع المحلي من جهة أخرى، مما يعزز قدرات الطلبة، ويدفعهم، ويحفزهم نحو النجاح، والإبداع في مجالات تخصصهم.

بدوره أشاد المحاضر في قسم الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومنسق الأنشطة اللامنهجية في الكلية أ. أحمد حمدان، بالأنشطة التي نفذتها كلية العلوم الإنسانية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الطلبة، وذلك من خلال المعلومات والخبرات التي تصقل قدراتهم وتؤهلهم لسوق العمل، واعدًا بزيادة وتيرة الأنشطة اللامنهجية النوعية في الفصل القادم.

من جانبهم، عبر طلبة الكلية عن إعجابهم بالأنشطة المختلفة التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي بالرغم من جائحة "كورونا"، مؤكدين أنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدراتهم المهنية والعملية، داعين إلى المزيد من هذه الأنشطة خلال الفصول الدراسية المقبلة.