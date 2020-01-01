  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"كلية العلوم الإنسانية" بجامعة الإسراء تختتم الأنشطة اللامنهجية للفصل الدراسي الأول

السبت 26 ديسمبر 2020 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
"كلية العلوم الإنسانية" بجامعة الإسراء تختتم الأنشطة اللامنهجية للفصل الدراسي الأول



غزة /سما/

اختتمت كلية العلوم الإنسانية بجامعة "الإسراء" بغزة، سلسلة من الأنشطة اللامنهجية للفصل الدراسي الأول2020/2021.

وبلغ عدد الأنشطة ثلاثين نشاطًا لا منهجياً؛ تنوعت بين ندوات وجاهية، وأخرى إلكترونية، وحملات إعلامية، ومجتمعية، ووقفات تضامنية، وورش عمل، ومجموعات بؤرية، ومسابقات ثقافية، وعلمية، واستضافة خبراء في العديد من المساقات الأكاديمية التي تطرحها الكلية.

واختتمت تلك الأنشطة بعقد المؤتمر الدولي "منظمة التعاون الإسلامي, والقضية الفلسطينية"؛ وشارك فيه نخبة من الباحثين  من الداخل والخارج.

وقال وقال عميد كلية العلوم الإنسانية د. علاء محمد مطر: إنّ هذه الأنشطة جاءت استكمالاً لسلسلة الأنشطة التي دأبت الكلية على تنفيذها، لتسهيل التواصل ما بين الطلبة،والمجتمع المحلي من جهة، والخبراء من مؤسسات المجتمع المحلي من جهة أخرى،  مما يعزز قدرات الطلبة، ويدفعهم، ويحفزهم نحو النجاح، والإبداع في مجالات تخصصهم.

بدوره أشاد المحاضر في قسم الصحافة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومنسق الأنشطة اللامنهجية في الكلية أ. أحمد حمدان، بالأنشطة التي نفذتها كلية العلوم الإنسانية والتي من شأنها أن تعود بالنفع على الطلبة، وذلك من خلال المعلومات والخبرات التي تصقل قدراتهم وتؤهلهم لسوق العمل، واعدًا بزيادة وتيرة الأنشطة اللامنهجية النوعية في الفصل القادم.

من جانبهم، عبر طلبة الكلية عن إعجابهم بالأنشطة المختلفة التي تم تنفيذها خلال الفصل الدراسي بالرغم من جائحة "كورونا"، مؤكدين أنها ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدراتهم المهنية والعملية، داعين إلى المزيد من هذه الأنشطة خلال الفصول الدراسية المقبلة.

#غزة #جامعة الاسراء

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

فيديو: القناة 13 الاسرائيلية تنشر مشاهد دقيقة لعملية اغتيال فخري زادة

ملخص أهداف مباراة الهلال والاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي 2020

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

صراخ وبكاء... مشاهد مرعبة سجلتها الكاميرات لانفجار ناشفيل في أمريكا... فيديو

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم السبت

0

تقرير للمدعي العام لـ "الجنائية الدولية" يوجه تهماً لحماس والفصائل بارتكاب "جرائم حرب"!!

قناة إسرائيلية تزعم: 3 أهداف حساسة ضُربت لـ"حماس" في قطاع غزة

كورونا

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

الصحة بغزة تعلن عن حملة وطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بين المواطنين في القطاع

اعلان سما رسائل