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الصحة العالمية:هذه الجائحة ليست الأخيرة

السبت 26 ديسمبر 2020 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية:هذه الجائحة ليست الأخيرة



وكالات

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم عام 2020 لن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أن "هذا أمر واقع".

وقال تيدروس، في كلمة مسجلة نشرتها اليوم السبت المنظمة: "من الصعب التصديق بأن كوفيد-19 كان غير معروف بالنسبة لنا على الإطلاق منذ عام واحد فقط. عالمنا انقلب رأسا إلى عقب خلال الأشهر الـ12 الماضية".

وشدد على أن "تداعيات الجائحة تخرج بعيدا عن نطاق المرض نفسه، ولها تبعات بعيدة المدى بالنسبة إلى المجتمعات والاقتصادات"، مضيفا: "لكن كل هذا لا يجب أن يمثل مفاجأة، وكانت هناك على مدار سنوات طويلة تقارير وأبحاث وإرشادات متعددة قالت كلها إن العالم ليس جاهزا لمواجهة أي جائحة"

#منظمة الصحة العالمية #تيدروس أدهانوم غبريسوس #كوفيد 19 #جائحة كورونا

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