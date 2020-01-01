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وفد مغربي رسمي يصل إسرائيل غدًا

السبت 26 ديسمبر 2020 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد مغربي رسمي يصل إسرائيل غدًا



القدس المحتلة /سما/

 يصل وفد من وزار الخارجية المغربية، يوم غد الأحد، إلى إسرائيل، لمناقشة الاتفاقيات التي وقعت الأسبوع الماضي في الرباط لتعزيز العلاقات الدبلوماسية.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن الوفد الرسمي سيصل قبل ظهر غد الأحد، وسيلتقي مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

فيما نقلت قناة 12 عن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه سيصل الوفد لمنافشة التعاون المشترك.

وكانت إسرائيل والمغرب وقعتا الأسبوع الماضي، بوساطة أميركية اتفاقًا لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما، واتفاقيات أخرى للتعاول المشترك في مجالات مختلفة.

وتعتبر المغرب الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقيات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين والسودان.

#المغرب #اسرائيل #الخارجية المغربية #التطبيع مع اسرائيل #الدول العربية

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