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سخنين أقوى من نيران الحرائق..تضئ كنيستها من جديد

السبت 26 ديسمبر 2020 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
سخنين أقوى من نيران الحرائق..تضئ كنيستها من جديد



القدس المحتلة/سما/

أضاءت سخنين، مساء اليوم، السبت، شجرتي الكنيستين اللتين أحرقتا صباح اليوم، بحضور شعبي لافت، فاق الاهتمام بإضاءتهما أول مرّة.

سخنين هي مدينة فلسطينية تقع في قلب الجليل شمال فلسطين، ويقدر عمرها بنحو 3500 عام، والمدينة مقامة على ثلاثة تلال، وترتفع 310م عن سطح البحر.

وتشهد سخنين منذ الصباح زيارات تضامنيّة سياسيّة وشعبيّة متتالية رافضة للاعتداء على كنيستي المدينة، في ثاني أيّام عيد الميلاد المجيد. وركّز المتحدّثون على رفض الفتنة الطائفيّة والوطنيّة.

سخنين، تضي شجرتي الكنيستين اللتين أحرقتا صباح اليوم، بحضور شعبي لافت، فاق الاهتمام بإضاءتهما أول مرّة.

تم النشر بواسطة ‏وكالة سما الإخبارية‏ في السبت، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠

وفجر السبت، أحرق مجهولون شجرتي الميلاد في كنيستيّ السيدة العذراء والقديس يوسف.

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وأوعز رئيس بلدية سخنين، د. صفوت أبو ريّا، لطاقم البلدية المباشرة بترميم شجرتي الميلاد لإعادة إضاءتهما منذ الليلة، قائلا ليس هذا موقفي وحدي، "بل هو موقف أهالي سخنين جميعًا، شيبًا وشبابًا، رجالًا ونساءً وشيوخًا، وموقف كلّ عائلات سخنين؛ باستنكار العمل الجبان والمدان الذي قام به أحدهم ليلة أمس، بإحراق شجرتَيْ الميلاد، وأقولها بأعلى صوت: إن وحدة أبناء هذا البلد أكبر بكثير من أن يفرّقها أحد، وإنّ محبتنا لهذا البلد تنبع أولًا من وحدة أبنائه، ونؤكّد أن هذا العمل الجبان هو اعتداء على كل أهل سخنين".

#سخنين #شجرة عيد الميلاد #عيد الميلاد المجيد #الجليل

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