محافظ سلفيت يقرر إغلاق ثلاث بلدات بسبب "كورونا"

سلفيت /سما/

قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم السبت، إغلاق ثلاث بلدات لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من صباح غد الأحد، وذلك عقب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا".

وقال كميل في بيان صدر عنه، بأنه تقرر إغلاق بلدات كفر الديك، ورافات، وقيرة إغلاقا تاما، باستثناء الصيدليات والمخابز، على أن تفتح المحال التموينية فيها يوم الأحد فقط من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ويمنع خلال هذه الفترة الدخول أو الخروج من البلدات المذكورة نهائياً، وذلك نتيجة انتشار فيروس "كورونا"، وازدياد أعداد المصابين فيها.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المساجد في مدينة سلفيت وبلدات دير بلوط وفرخة وبروقين، إضافة للبلدات التي شملها القرار سابقا حتى إشعار آخر، مع التأكيد على ضرورة التزام الجميع بإجراءات السلامة الوقائية.

وفي السياق ذاته، أغلقت الشرطة، مول في إحدى بلدات محافظة سلفيت، ومصنع باطون في مدينة سلفيت وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ، وقرارات الإغلاق المعلنة لمواجهة تفشي وباء "كورونا".