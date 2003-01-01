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رونالدو يتصدر قائمة أفضل صفقة في تاريخ "البريميرليغ".. وصلاح ضمن الـ20

السبت 26 ديسمبر 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يتصدر قائمة أفضل صفقة في تاريخ "البريميرليغ".. وصلاح ضمن الـ20



وكالات

اختارت شبكة "سكاي سبورت"، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأفضل صفقة في تاريخ "البريميرليغ"، بعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد في عام 2003، قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وتفوق رونالدو على أساطير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مثل الفرنسي إريك كانتونا، والإيرلندي روي كين، وفرانك لامبارد، وواين روني، ويعتبر دافيد سيلفا اللاعب الإسباني الوحيد الذي يتواجد في القائمة محتلا المركز الـ 16، بعد توقيعه لنادي مانشستر سيتي.

وتوج رونالدو مع "الشياطين الحمر" خلال الفترة ما بين عامي (2003 و2009) بثلاثة ألقاب في "البريمير ليغ" ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة ومثله في بطولة كأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزي مرتين في بطولة درع الاتحاد الإنجليزي.

وانتقل رونالدو "صاروخ ماديرا" من مانشسر يونايتد إلى صفوف ريال مدريد، ليسطر التاريخ مع النادي الإسباني، الذي توج معه بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية، أبرزها ثلاثية متتالية في دوري أبطال أوروبا بإجمالي 4 ألقاب، و3 مرات كأس عالم للأندية ومثلها في كأس السوبر الأوروبي ومرتين في بطولة الدوري الإسباني ومثلها في كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، وأصبح الهداف التاريخي "للميرينغي" برصيد 450 هدفا أحرزها خلال 438 مباراة.

ولا يتوقف كريستيانو رونالدو، عن حصد الألقاب، فهو الآن يسطر التاريخ مع يوفنتوس الإيطالي، حيث توج معه بلقب بطل الدوري في أول موسمين له، ويتصدر "صاروخ ماديرا" قائمة هدافي "الكالتشيو" في الموسم الحالي برصيد 12 هدفا، وترتيب هدافي الدوريات الخمسة الأوروبية الكبرى في عام 2020، برصيد 33 هدفا متفوقا بفارق هدف واحد على أفضل لاعب في هذا العام، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

واحتل النجم الدولي المصري، محمد صلاح، مهاجم ليفربول، المركز 11 في قائمة أفضل صفقات "البريميرليغ" وفقا لشبكة سكاي سبورت، متفوقا على النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنتقل من تشيلسي إلى ريال مدريد، وشغل المركز 18، يتبعه الأرجنتيني سيرخيو أخويرو هداف مانشستر سيتي، في المرتبة الـ 19.

وجاءت قائمة أفضل 20 صفقة في تاريخ "البريميرليغ" كالتالي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

2- الفرنسي تيري هنيري - أرسنال

3- الفرنسي إريك كانتونا - مانشستر يونايتد

4- الإنجليزي فرانك لامبارد - تشيلسي

5- الإيرلندي روي كين - مانشستر يونايتد

6- الإيفواري ديديه دروغبا - تشيلسي

7- الإنجليزي سول كامبل - أرسنال

8- الإنجليزي واين روني - مانشستر يونايتد

9- البلجيكي فيسنتي كومباني - مانشستر سيتي

10- الإنجليزي آلان شيرار - نيوكاسل يونايتد

11- المصري محمد صلاح - ليفربول

12- الفرنسي نغولو كانتي - تشيلسي

13- الهولندي دينيس بيركامب - أرسنال

14- الهولندي فيرجيل فان دايك - ليفربول

15- الإيطالي جيانفرانكو زولا - تشيلسي

16- الإسباني دافيد سيلفا - مانشستر سيتي

17- الفرنسي باتريك فييرا - أرسنال

18- البلجيكي إيدين هازارد - تشيلسي

19- الأرجنتيني سيرخيو أغويرو - مانشستر سيتي

20- التشيكي بيتر تشيك - تشيلسي.

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