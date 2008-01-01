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البحرين تُعلق على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها" "أمر مؤسف وعار من الصحة"

السبت 26 ديسمبر 2020 08:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين تُعلق على الاتهامات القطرية بشأن اختراق أجوائها" "أمر مؤسف وعار من الصحة"



المنامة /سما/

نفى مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي مساء يوم السبت، ادعاءات قطر بشأن قيام 4 مقاتلات بحرينية باختراق الأجواء القطرية في التاسع من ديسمبر الجاري.

وقال الرويعي، في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي: إنّ إدعاء قطر بشأن خرق أجوائها من طرف مقاتلات بحرينية "أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأضاف: "أنّ هذه المزاعم جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه قطر، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وزيادة التوترات الإقليمية".

وشدد مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة، على أن "تصرفات قطر تكشف عدم مصداقيتها وتناقضها، وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية وتدّعي قطر الالتزام بها".

#البحرين #الامم المتحدة #قطر

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