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مؤمن زكريا يزف خبرًا سارا للجماهير (شاهد)

السبت 26 ديسمبر 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤمن زكريا يزف خبرًا سارا للجماهير (شاهد)



القاهرة / سما

زفّ مؤمن زكريا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، اليوم السبت 26 ديسمبر / كانون أول 2020، خبرًا سعيدا لجماهير الكرة المصرية والعربية، معلنا لهم قرب عودته.

وكتب مؤمن زكريا في تغريده عبر حسابه الموثق بموقع تويتر: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يا رب لك الحمد والشكر، أبشركم قريبا سأكون معكم.

ولم يوضح نجم الأهلي والزمالك سابقا، ما يقصده بهذه الكلمات التي تداولها المشجعون ووسائل الإعلام بشكل كبير في الدقائق القليلة المنصرمة، وسط توقعات بأخبار إيجابية حول علاجه.

وتمنى الناشطون من خلال تعليقاتهم على تغريده مؤمن زكريا، السلامة والشفاء التام والعودة إلى الملاعب من جديد، مؤكدين أنهم ينتظرونه ويأملون أن يكون وضعه الصحي مستقر.

وكان مؤمن زكريا أحد أبرز الوجوه في الرياضة المصرية الموسم الماضي، لا سيما بعد تشخيص إصابته بمرض عضلي نادر، وابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة؛ بسبب العلاج.

وغادر مؤمن زكريا مصر إلى ألمانيا والولايات المتحدة؛ لاستكمال علاجه على نفقة النادي الأهلي ومساعدة المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وبدأت حالته بالتحسن.

وأبدى الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب اهتماما كبيرا بالنجم زكريا منذ بداية مرضه حتى اللحظة، فيما أهداه اللاعبون الألقاب الثلاثة التي حصدوها مؤخرا، وهي الكأس والدوري وأبطال أفريقيا.

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