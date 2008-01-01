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الاحتلال يصادر جرافة وجرارًا زراعيًا في سهل البقيعة بالأغوار

السبت 26 ديسمبر 2020 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يصادر جرافة وجرارًا زراعيًا في سهل البقيعة بالأغوار



الاغوار /سما/

 صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، جرارًا زراعيًا، وجرافة لمواطنين في سهل البقيعة شرق عاطوف بالأغوار الشمالية، فيما تم احتجاز أصحابهما لحين من الوقت.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمصادرة جرار زراعي في سهل البقيعة إلى الشرق من عاطوف بالأغوار واعتقال صاحبه وليد أبو وردة بشارات، ومصادرة جرافة واعتقال سائقها وليد أبو حبيب، ثم توجه الاحتلال بالجرافة والجرار الزراعي إلى معسكر (ساعورا) الواقع في منطقة سمرا بالأغوار الشمالية، وفي وقت لاحق تم الإفراج عن صاحبي الجرافة والجرار الزراعي.

#قوات الاحتلال #الأغوار الشمالية

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