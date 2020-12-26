  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حاكم تينيسي يطلب من ترامب إعلان حالة الطوارئ على خلفية تفجير ناشفيل

السبت 26 ديسمبر 2020 08:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حاكم تينيسي يطلب من ترامب إعلان حالة الطوارئ على خلفية تفجير ناشفيل



واشنطن/سما/

طلب حاكم ولاية تينيسي الأمريكية، بيل لي، رسميا من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إعلان حالة الطوارئ على خلفية التفجير الذي هز أمس الجمعة مدينة ناشفيل.

وقال لي، في رسالة وجهها إلى ترامب اليوم السبت ونشرها عبر "تويتر": "أطلب منكم إعلان حالة الطوارئ الخاصة بوقوع كارثة في ولاية تينيسي على خلفية التفجير المتعمد في ناشفيل بدائرة دافيدسون".

وأوضح حاكم تينيسي أن 41 مؤسسة عمل تعرضت لأضرار مختلفة جراء الانفجار، مشيرا إلى أن سلطات الولاية "بحاجة إلى دعم فدرالي" من أجل دفع فوائد التأمين للمنشآت المتضررة وتقديم كل الموارد الضرورية للجهات المعنية بمكافحة تداعيات الحادث.



وأعلنت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسي، الجمعة، أن انفجارا قويا وقع في الساعة الـ6:30 صباحا، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وكان على الأرجح عملا متعمدا، مضيفة أن أجهزة إنفاذ القانون أغلقت الشوارع وسط المدينة دون أن تكشف عن أي دافع محتمل.

ولاحقا قالت الشرطة إنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في وقت مبكر من هذا الصباح، وجدوا عربة سكن متنقلة مع "تسجيل صوتي" يقول إن السيارة ستنفجر في غضون 15 دقيقة ويطلب من الناس الابتعاد من المنطقة.

وتولى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي قيادة التحقيق في انفجار ناشفيل، وأبلغت أجهزة الأمن رئيس البلاد بالحادث الذي يرى البعض أنه قد يتعلق بالإرهاب

#حاكم تينيسي #الولايات المتحدة الأمريكية #اعلان حالة الطوارئ #انفجار ناشفيل #ولاية تينيسي #مدينة ناشفيل

الأكثر قراءة اليوم

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

فيديو: القناة 13 الاسرائيلية تنشر مشاهد دقيقة لعملية اغتيال فخري زادة

رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر .. كلاسيكو الدوري السعودي

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

صراخ وبكاء... مشاهد مرعبة سجلتها الكاميرات لانفجار ناشفيل في أمريكا... فيديو

الأخبار الرئيسية

قناة إسرائيلية تزعم: 3 أهداف حساسة ضُربت لـ"حماس" في قطاع غزة

كورونا

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

الصحة بغزة تعلن عن حملة وطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بين المواطنين في القطاع

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

اعلان سما رسائل