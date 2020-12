حاكم تينيسي يطلب من ترامب إعلان حالة الطوارئ على خلفية تفجير ناشفيل

طلب حاكم ولاية تينيسي الأمريكية، بيل لي، رسميا من رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، إعلان حالة الطوارئ على خلفية التفجير الذي هز أمس الجمعة مدينة ناشفيل.

وقال لي، في رسالة وجهها إلى ترامب اليوم السبت ونشرها عبر "تويتر": "أطلب منكم إعلان حالة الطوارئ الخاصة بوقوع كارثة في ولاية تينيسي على خلفية التفجير المتعمد في ناشفيل بدائرة دافيدسون".

وأوضح حاكم تينيسي أن 41 مؤسسة عمل تعرضت لأضرار مختلفة جراء الانفجار، مشيرا إلى أن سلطات الولاية "بحاجة إلى دعم فدرالي" من أجل دفع فوائد التأمين للمنشآت المتضررة وتقديم كل الموارد الضرورية للجهات المعنية بمكافحة تداعيات الحادث.

I have requested an emergency declaration from @POTUS to support ongoing efforts and relief. pic.twitter.com/7vwrvN1FBw