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إسرائيل تسجل 22 وفاة و3994 إصابة بكورونا

السبت 26 ديسمبر 2020 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تسجل 22 وفاة و3994 إصابة بكورونا



القدس المحتلة /سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء السبت، عن تسجيل مئات الإصابات الجديدة بفايروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت، الصحة الإسرائيلية، أنه تم تسجيل 3,994 إصابة جديدة بالكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات الى 398,015 إصابة، بينهم 34,996 حالة نشطة، والوفيات 3,203 حالة.

وتبدأ إسرائيل، غدا الأحد، فرض قيود جديدة، تشمل إغلاقا كاملا للمرة الثالثة، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين ناتنياهو، الخميس.

ويبدأ الإغلاق عند الخامسة من مساء الأحد بتوقيت إسرائيل، ويستمر لمدة أسبوعين على الأقل، على أن يمدد لأسبوعين إضافيين حال عدم انخفاض معدلات الإصابة عن ألف إصابة يوميا.

وتمنع القيود الجديد من تبادل الزيارات المنزلية، باستثناء أفراد الأسرة المباشرين، مع تقييد الحركة على مسافة كيلومتر واحد من المنزل، إضافة إلى إغلاق المتاجر غير الأساسية، وخفض استخدام المواصلات العامة لـ 50 في المئة من طاقتها الاستيعابية.
ويستثنى من ذلك، الأشخاص الذين يخرجون للحصول على اللقاح المضاد للفيروس التاجي.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا

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