اعتقال 3 .. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو بالقدس

القدس المحتلة /سما/

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 3 متظاهرين خلال احتجاجات خرجت قرب مقر إقامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن آلاف المتظاهرين خرجوا في مناطق متفرقة من البلاد أبرزها قرب مقر إقامة نتنياهو في القدس، إضافة لمدينة تل أبيب (وسط).

وذكرت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أن المتظاهرين طالبوا نتنياهو بالاستقالة؛ بسبب "تهم الفساد التي تلاحقه"، ولـ"سوء إدارة حكومته لأزمة جائحة كورونا".

وأشارت أن الشرطة اعتقلت 3 متظاهرين من بين مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر إقامة نتنياهو في ساحة "بلفور" بالقدس.

من جانبها، قالت القناة "12" الإسرائيلية الخاصة، إن المتظاهرين حاولوا إغلاق مدخل مقر إقامة نتنياهو، كما أشعلوا النيران وأحرقوا صورا لرئيس الحكومة الإسرئيلية.

ونقلت القناة عن أحد المتظاهرين قوله، إن "الاحتجاج سيطيح بالحكومة السيئة والفاشلة".

وأضاف أن إسقاط الحكومة "سيؤدي إلى الإطاحة بالمتهم الذي خطف الدولة ويدير منظمة إجرامية"، في إشارة إلى نتنياهو.

ومنذ شهور تنظم التظاهرات ضد نتنياهو، للمطالبة باستقالته، بسبب توجيه اتهامات ضده بقضايا فساد، بالإضافة إلى "سوء إدارته لأزمة فيروس كورونا"، بحسب وصف منظمي التظاهرات.

وستجري انتخابات جديدة في 23 مارس/ آذار المقبل، إثر حلّ الكنيست (البرلمان) الأسبوع الماضي، بعد فشل الائتلاف الحكومي بإقرار الميزانية بسبب خلافات بين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس.