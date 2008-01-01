الخارجية: وفاة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 334، واستقرار عدد الإصابات عند 8767 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء اليوم السبت، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن حسين موسى /78 عاما/، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 100 حالة، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي.