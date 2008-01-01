البحرين توجه رسالتين إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ردا على اتهامات قطر

وكالات

وجهت الحكومة البحرينية رسالة إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بشأن اتهامات الدوحة للمنامة باختراق مقاتلاتها أجواء قطر.



وقال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس الرويعي، في الرسالتين إلى المندوب الدائم لجنوب إفريقيا، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، جيري ماثيوز ماتجيلا، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن "الادعاءات القطرية الباطلة بشأن قيام أربع طائرات مقاتلة بحرينية باختراق الأجواء القطرية يوم... 9 ديسمبر 2020، أمر مؤسف وعار من الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة".

وأشار الرويعي، حسبما نقلته وكالة "بنا" البحرينية الرسمية، إلى أن "ادعاءات دولة قطر الباطلة هي، وللأسف، جزء من التحريف المستمر والمتصاعد الذي تمارسه دولة قطر بهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وبالتالي تفاقم التوترات الإقليمية"، معتبرا أن "مثل هذه التصرفات توضح عدم المصداقية والتناقض وتتنافى مع مبادئ حسن الجوار التي نصت عليها المواثيق الدولية والتي تدعي دولة قطر الالتزام بها".

وأشار في هذا السياق إلى فحوى البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية البحرينية ردا على اتهامات قطر، فيما أضاف أنه "قد كان من الأولى لدولة قطر أن تلتفت إلى أزمتها المتمثلة في استمرار سلوكها الاستفزازي والعدائي ودعمها للإرهاب وتمويله وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، الأمر الذي يشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين".

وناشدت الرسالة الأمم المتحدة بـ"اتخاذ اللازم لتشجيع وقف هذه الممارسات القطرية العدائية وحث دولة قطر على احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعامل بحسن نية مع الأعراف وقواعد القانون الدولي".

وشدد الرويعي على أنه "على الرغم من الادعاءات والاتهامات المغلوطة التي تطلقها دولة قطر جزافا لصرف أنظار المجتمع الدولي عن سلوكها المؤسف، فإن مملكة البحرين، في التزامها الراسخ بميثاق الأمم المتحدة، ستواصل السعي جاهدةً لإيجاد حلول سلمية وفقا للمواثيق والأعراف الدولية ومبادئ حسن الجوار، وذلك حرصا منها على سلامة واستقرار المنطقة".