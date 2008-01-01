قناة إسرائيلية تزعم: 3 أهداف حساسة ضُربت لـ"حماس" في قطاع غزة

القدس المحتلة /سما/

قال المراسل العسكري لقناة 13 العبرية، مساء يوم السبت، إنّ " ثلاثة أهداف حساسة ضربت لحماس الليلة في ضربة واحدة وهي مصنع طائرات بدون طيار صغيرة، ومصنع صواريخ متطورة، ووبنية تحتية أرضية".

وأضاف أنّ إحدى الضربات تسببت بانفجار صواريخ، ما أدى لأضرار في المنطقة المحيطة بها من مصانع وغيرها.

ومساء امس الجمعة، شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة اهداف في قطاع غزة، ردا على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

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وذكرت مصادر محلية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهدافًا شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ مما أدى إلى إصابة مواطن وطفل بجراح طفيفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأحدث القصف الإسرائيلي دوي انفجارات ضخمة، كما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة غزة، وألحق أضرار مادية جسيمة بمستشفى "الدرة" للأطفال، وبمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الإجتماعية، وبملعب نادي التفاح المعشب، وبمنازل المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

ووصف الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، القصف الإسرائيلي بـ"الهمجي" الذي تسبب في ترويع المدنيين الآمنيين.

وأكد أن "هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا، بل ستزيدنا اصراراً على تمسكنا بحقوقنا المشروعة والنضال من أجلها".