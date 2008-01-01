  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قناة إسرائيلية تزعم: 3 أهداف حساسة ضُربت لـ"حماس" في قطاع غزة

السبت 26 ديسمبر 2020 07:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تزعم: 3 أهداف حساسة ضُربت لـ"حماس" في قطاع غزة



القدس المحتلة /سما/

قال المراسل العسكري لقناة 13 العبرية، مساء يوم السبت، إنّ " ثلاثة أهداف حساسة ضربت لحماس الليلة في ضربة واحدة وهي مصنع طائرات بدون طيار صغيرة، ومصنع صواريخ متطورة، ووبنية تحتية أرضية".

وأضاف أنّ إحدى الضربات تسببت بانفجار صواريخ، ما أدى لأضرار في المنطقة المحيطة بها من مصانع وغيرها.

ومساء امس الجمعة، شنت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، عدة اهداف في قطاع غزة، ردا على اطلاق صواريخ من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

اقرا/ي ايضا: طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أهدافًا شمال غرب قطاع غزة بعدة صواريخ  مما أدى إلى إصابة مواطن وطفل بجراح طفيفة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأحدث القصف الإسرائيلي دوي انفجارات ضخمة، كما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في مدينة غزة، وألحق أضرار مادية جسيمة بمستشفى "الدرة" للأطفال، وبمركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الإجتماعية، وبملعب نادي التفاح المعشب، وبمنازل المواطنين وممتلكاتهم في المنطقة.

ووصف الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، القصف الإسرائيلي بـ"الهمجي" الذي تسبب في ترويع المدنيين الآمنيين.

وأكد أن "هذه الجريمة لن تكسر إرادة شعبنا، بل ستزيدنا اصراراً على تمسكنا بحقوقنا المشروعة والنضال من أجلها".

#اسرائيل #حماس #قطاع غزة #قصف اسرائيلي #غزة #اطلاق صواريخ #مستوطنات الغلاف #غلاف غزة

الأكثر قراءة اليوم

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

فيديو: القناة 13 الاسرائيلية تنشر مشاهد دقيقة لعملية اغتيال فخري زادة

رابط مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر .. كلاسيكو الدوري السعودي

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترضهما

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

كورونا

للمشككين.. كيف ظهرت لقاحات كورونا بهذه السرعة؟

الصحة بغزة تعلن عن حملة وطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بين المواطنين في القطاع

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

اعلان سما رسائل