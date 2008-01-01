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أول تعليق من "حزب الله" على الانفجار بدورية اسرائيلية عند الحدود اللبنانية

السبت 26 ديسمبر 2020 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من "حزب الله" على الانفجار بدورية اسرائيلية عند الحدود اللبنانية



وكالات

علق عضو كتلة "حزب الله" البرلمانية، النائب على فياض على الانفجار الذي وقع عند الحدود اللبنانية الجنوبية قبالة بلدة العديسة قضاء مرجعيون بدورية للجيش الاسرائيلي عند "مسكفعام".

وقال فياض: "لم يحصل أي عمل عسكري عابر للحدود في فلسطين وما حصل لا علاقة للمقاومة به".


وأضاف فياض: "نلاحظ منذ فترة أن الاسرائيلي قلق والمقاومة عندما تقوم بعمل ما، تعلن عنه صراحة وما حصل هو داخل الحدود في فلسطين وعلى أغلب التقديرات فانه يأتي ضمن المناورات والتدريبات التي يقوم بها".

إلى ذلك أفادت قناة "الميادين" اللبنانية في وقت سابق من اليوم السبت بـ"انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية فجر اليوم، في الجانب المحتل من بلدة العديسة"الحدودية.

#حزب الله #علي فياض #الجيش الاسرائيلي

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