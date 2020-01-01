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مرصد الأزهر يدين الغارات الإسرائيلية على غزة

السبت 26 ديسمبر 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرصد الأزهر يدين الغارات الإسرائيلية على غزة



القاهرة /سما/

 أدان مرصد الأزهر بأشد العبارات الغارات التي شنَّها الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، ما تسبب بإلحاق أضرار بمسجد "الودود"، وبعض المنشآت الطبية ومنازل المواطنين.

وأكد المرصد في بيان صدر عنه، اليوم السبت، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل ومقدساته ومقدراته إرهاب غاشم يمضي دون مساءلة أو عقاب من قِبَل المجتمع الدولي الذي يقف معصوب العينين أمام الاحتلال.

وندد باقتحام الاحتلال مصلى "باب الرحمة" في حلقة جديدة من سلسلة الاقتحامات المتكررة التي تستهدف السيطرة على المنطقة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه تلك الممارسات الإسرائيلية المتطرفة، واتخِّاذ مواقف حازمة من شأنها أن تحافظ على أرواح الفلسطينيين، وتقف دون المساس بالمقدسات الإسلامية.

#مرصد الأزهر #قطاع غزة #القصف الإسرائيلي #جرائم الاحتلال

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