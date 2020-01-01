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الصحة بغزة تعلن عن حملة وطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بين المواطنين في القطاع

السبت 26 ديسمبر 2020 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تعلن عن حملة وطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بين المواطنين في القطاع



غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم السبت، عن حملة ستقوم بها، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، تبدأ غداً، لتنفيذ دراسة مسحية من خلال جمع عينات دم من المواطنين على امتداد قطاع غزة.

وقالت الوزارة: إنه استمراراً لجهودنا في مكافحة جائحة (كوفيد -19)، نطلق وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اعتباراً من صباح الغد، وعلى مدار خمسة أيام متتالية، حملة وطنية لتنفيذ دراسة مسحية من خلال جمع عينات دم من المواطنين على امتداد قطاع غزة.

وأضافت: ستقوم فرق مدربة تابعة للوزارة بتنفيذ جولات ميدانية على منازل المواطنين، لجمع عينات دم من المواطنين، مشيرة إلى أن الدراسة تهدف لمعرفة معدلات انتشار فيروس (كوفيد-19) بين المواطنين في القطاع.

وتابعت وزارة الصحة، بغزة: "نرجو من المواطنين الاستجابة والتعاون مع فرق وزاره الصحه لتسهيل عمليه جمع العينات وإجراء الدراسة المطلوبة".
 

#غزة #فيروس كورونا #منظمة الصحة العالمية #دراسة مسحية #وزارة الصحة

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