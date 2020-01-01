  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: القصف الإسرائيلي لمستشفى الدرة جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف

السبت 26 ديسمبر 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: القصف الإسرائيلي لمستشفى الدرة جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف



رام الله /سما/

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إنّ "إسرائيل هددت حياة عشرات الأطفال المرضى والطواقم الطبية في مستشفى الدرة بقطاع غزة، جراء القصف الذي تسبب بإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم بالهلع وتضرر المستشفى".

وأضافت الكيلة في تصريح صحفي أن القصف الإسرائيلي لمستشفى الدرة جريمة وانتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن الخوف الذي عاشه الأطفال المرضى داخل المستشفى سيتسبب بآثار نفسية قاسية، مبينةً أن القصف تسبب بإرباك في عمل الطواقم الطبية إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمحتويات المستشفى.

#وزارة الصحة #مي الكيلة #القصف الإسرائيلي #مستشفى الدرة للأطفال #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر برومو جديد لمناورة الركن الشديد في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

فيديو: القناة 13 الاسرائيلية تنشر مشاهد دقيقة لعملية اغتيال فخري زادة

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترضهما

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة بغزة تعلن عن حملة وطنية لمعرفة معدلات انتشار كورونا بين المواطنين في القطاع

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

سلامة معروف

الإعلام الحكومي: لا يوجد مؤشرات حتى اللحظة بشأن فتح معبر رفح

اعلان سما رسائل