وزيرة الصحة: القصف الإسرائيلي لمستشفى الدرة جريمة وانتهاك لاتفاقيات جنيف

رام الله /سما/

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، إنّ "إسرائيل هددت حياة عشرات الأطفال المرضى والطواقم الطبية في مستشفى الدرة بقطاع غزة، جراء القصف الذي تسبب بإصابة عشرات الأطفال المرضى ومرافقيهم بالهلع وتضرر المستشفى".

وأضافت الكيلة في تصريح صحفي أن القصف الإسرائيلي لمستشفى الدرة جريمة وانتهاكاً لاتفاقيات جنيف وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن الخوف الذي عاشه الأطفال المرضى داخل المستشفى سيتسبب بآثار نفسية قاسية، مبينةً أن القصف تسبب بإرباك في عمل الطواقم الطبية إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمحتويات المستشفى.