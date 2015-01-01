  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحذّر من هجوم إرهابي شبيه بمجزرة عائلة الدوابشة عام 2015

السبت 26 ديسمبر 2020 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحذّر من هجوم إرهابي شبيه بمجزرة عائلة الدوابشة عام 2015



القدس المحتلة /سما/

حذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليّة محتملة لعناصر "شبيبة التلال" الإرهابيّة تشبه مجزرة عائلة الدوابشة في قرية دوما عام 2015، بحسب ما نقل المراسل العسكري لموقع "واللا"، أمير بوحبوط، اليوم، السبت.

كما لا تستبعد أجهزة الاحتلال الأمنيّة، وفق بوحبوط، سيناريو آخر يكتفي فيه العناصر في هذه المرحلة باحتجاجات عنيفة ومن ثمّ ينتظرون وقتًا قبل أن يقوموا بعمليات إرهابيّة "قادرة على هزّ المنطقة".

والأسبوع الماضي، لقي فتى من تنظيم "شبيبة التلال" الإرهابي، الذي ينشط في المستوطنات والاعتداءات على الفلسطينيين وأملاكهم، مصرعه خلال مطاردة الشرطة الإسرائيلية، حيث تعرض للدهس أثناء هروبه من دورية شرطة، أوقفته بعدما ألقى حجارة على سيارات فلسطينية في منطقة رام الله.

والثلاثاء الماضي، عزّز جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء، قوات الفرقة العسكرية في الضفة الغربية، وذلك في أعقاب تقييم للوضع، ومن أجل حراسة المستوطنات والطرق في المنطقة.

وإثر مصرع أحد العناصر، انفلت ناشطو "شبيبة التلال" في اعتداءات على الفلسطينيين، وألقوا حجارة باتجاه سيارات فلسطينية وثقبوا إطارات سيارة كانت تنقل عمالا فلسطينيين في منطقة الخليل. وجاء في شكوى قدمها فلسطينيون إن 5 – 7 إرهابيين من "شبيبة التلال" ألقوا حجارة وهاجموا راعي أغنام في شمال الضفة، وتم نقله إلى المستشفى إثر ذلك.

#الجيش الإسرائيلي #مجزرة #مجزرة عائلة الدوابشة #عناصر شبيبة التلال #ارهاب

الأكثر قراءة اليوم

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر برومو جديد لمناورة الركن الشديد في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

فيديو: القناة 13 الاسرائيلية تنشر مشاهد دقيقة لعملية اغتيال فخري زادة

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترضهما

صور: أضرار كبيرة نتيجة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

فصائل المقاومة بغزة توجه رسالة للسلطة الفلسطينية.. وتحمل جيش الاحتلال تبعات عدوانه

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

وزارة الصحة تكشف موعد وصول لقاحات كورونا الى فلسطين..

سلامة معروف

الإعلام الحكومي: لا يوجد مؤشرات حتى اللحظة بشأن فتح معبر رفح

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1306 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

اعلان سما رسائل