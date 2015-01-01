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فوز فلسطين بالميدالية الفضية في الأولمبياد العربي للرياضيات

السبت 26 ديسمبر 2020 05:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فوز فلسطين بالميدالية الفضية في الأولمبياد العربي للرياضيات



رام الله /سما/

 أعلنت وزارة التربية والتعليم، السبت، فوز الطالبة آلاء علي حلبية من مدرسة بنات أبو ديس الثانوية في مديرية تربية ضواحي القدس؛ بالميدالية الفضية في الدورة الثانية من الأولمبياد العربي للرياضيات؛ الذي شارك فيه 50 طالباً/ة، عن بُعد؛ ممثلين عن 14 دولة عربية.

وقال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، إن هذا الفوز يبرهن على تميز الطلبة الفلسطينيين وتصدرهم للمشهد الدولي، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا في خططها التطويرية، سواءً من خلال المشاركة في منظومة PISA أو TIMMS أو STEM، إضافة إلى تبني الوزارة لبرنامج أولمبياد الرياضيات الفلسطيني منذ 1996.

يذكر أن "التربية" قد شاركت في هذا الأولمبياد بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.

#التربية والتعليم #الأولمبياد العربي للرياضيات

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