حملة قطرية أممية لاغاثة الفلسطينيين شتاءً

الدوحة /سما/

أطلق الهلال الأحمر القطري ووكالة "أونروا" الأممية، السبت، حملة جمع تبرعات لدعم الفلسطينيين في مواجهة الطقس البارد خلال فصل الشتاء الحالي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، إن الحملة انطلقت تحت شعار "الكرامة لا تقدر بثمن"، وتهدف إلى جمع تبرعات بقيمة 1.1 مليون دولار.

وذكرت أنه سيتم من خلال هذه الأموال تنفيذ مشاريع إغاثة شتوية لصالح نحو 123 ألف شخص من الفئات المتضررة من برد الشتاء في المجتمع الفلسطيني، في غزة والضفة الغربية والقدس.

ونقلت الوكالة عن الأمين العام للهلال الأحمر القطري، علي الحمادي، قوله إن "هذه الحملة أولى ثمار مذكرة التفاهم الإطارية التي وقعناها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مؤخرا".

وأشار الحمادي، إلى أن المذكرة تهدف إلى التعاون من أجل توفير مختلف أشكال الدعم الإنساني للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف أن "الهلال الأحمر القطري يضع خدمة الشعب الفلسطيني على رأس أولويات عمله الإنساني الخارجي، من خلال مئات المشاريع الإغاثية والتنموية التي ينفذها لتحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة والمحرومة."

وينفذ الهلال الأحمر القطري مشاريع إغاثية بشكل متواصل في فلسطين، كان آخرها تنفيذ 4 مشاريع إنسانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بقيمة نحو 1.35 مليون دولار بمدينة القدس والضفة الغربية المحتلة.

وتضمنت هذه المشاريع الإنسانية توزيع طرود غذائية، ولحوم، وأغطية، إضافة لترميم وتجهيز قسمي العمليات والتعقيم في مستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة القدس.

وفي عام 1978، تأسس الهلال الأحمر القطري، كأول منظمة خيرية تطوعية في البلاد، بهدف مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة دون تحيز أو تمييز.