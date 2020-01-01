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القبض على ٧ أشخاص اعتدوا على مركبة للشرطة في بيت لحم

السبت 26 ديسمبر 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على ٧ أشخاص اعتدوا على مركبة للشرطة في بيت لحم



بيت لحم /سما/

قبضت الشرطة وبإسناد من قوات الامن الوطني والاجهزة الامنية، السبت، على ٧ أشخاص يشتبه بهم بالاعتداء على مركبة للشرطة، كما تم ضبط مركبتين احداهما تم استخدامها لعرقة سيارة الشرطه والاجهزه الامنيه أثناء اداء مهمتها، والأخرى استخدمها المعتدون للهروب من المكان في بلدة العبيدية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه بعد البحث والتحري ومتابعة عدد من الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على مركبة الشرطة في بلدة العبيدية قضاء بيت لحم تمكنت الشرطة، وبإسناد من قوات الامن الوطني والاجهزة الامنية اليوم من القاء القبض على ٧ أشخاص مشتبه بهم بالاعتداء على المركبة كما تم ضبط مركبتين استخدمها الاشخاص الذين قاموا بالاعتداء على مركبة الشرطه .

وأضافت انه تم إحضار المشتبه بهم والمركبتين إلى مديرية الشرطة لاستكمال المقتضى القانوني بحقهم حسب الأصول.

#الشرطة الفلسطينية #الاجهزة الامنية

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