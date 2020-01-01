مسؤول إيراني يُهدد إسرائيل.."تُحاول إثارة الفوضى قبل رحيل ترامب"..

القدس المحتلة /سما/

هدد مسؤول إيراني كبير، اليوم السبت، بأن طهران مستعدة للرد بقسوة وبشكل مكثف على أي خرق لأمنها من قبل إسرائيل.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، زعم المسؤول الإيراني في حديث نشرته قناة الجزيرة، أن "إسرائيل تبحث عن أعذار لإثارة الفوضى في الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب، وعليها أن تفهم أن ردنا على أي انتهاك لأمننا القومي سيكون صعبًا وواسع النطاق"، وفق تعبيره.



وأشارت الصحيفة إلى أنه قبل وقت قصير من نشر مقابلة لصحيفة "إيلاف" السعودية مع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هيدي زيلبرمان، زار قائد الحرس الثوري علي رضا تنكسيري منطقة هرمز المصرية، وقال: إن "القوات البحرية الإيرانية في ذروة الاستعداد للدفاع عن حدودها البحرية ومصالحها".



وذكر زيلبرمان في مقابلة مع صحيفة "إيلاف" السعودية أن "غواصات البحرية الإسرائيلية تبحر بهدوء وتصل إلى جميع الأماكن، القريبة والبعيدة".



وجاءت تصريحاته وسط الكشف عن إبحار الغواصة الأمريكية "جورجيا" في الخليج العربي، حاملة أكثر من 150 صاروخ كروز، إلى جانب مدمرات ثقيلة وخفيفة تحمل أيضًا صواريخ كروز.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت": إن الأمريكيين حرصوا على الإعلان عن وجودها بعد يوم من إطلاق الصواريخ على سفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد، وهو إجراء اتُهم الإيرانيون به.



وأكد محلل الشؤون الأمنية في صحيفة "يديعوت" ​​رون بن يشاي، أن وجود قوة إستراتيجية هجومية على بعد بضع عشرات من الأميال البحرية قبالة سواحل إيران يشكل تهديدًا لا يُمكن للإيرانيين تجاهله، ويجب على طهران أن تأخذ في الاعتبار أن ترامب قد يستخدم هذه القوة حتى لو كان ذلك فقط يجعل من الصعب على بايدن بدء المفاوضات لاتفاق نووي جديد.