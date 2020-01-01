مجدلاني يدين القصف الذي طال مبنى لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة

غزة /سما/

دان الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، قصف الاحتلال الذي طال مركز غزة لتدريب الشبيبة والفتيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية في حي التفاح بشارع صلاح الدين، والذي ادى الى اضرار جسيمة به.



وقال مجدلاني إن استمرار حكومة الاحتلال بعدوانها على قطاع غزة، واستخدامها لأسلحة محرمة دوليا في قصف المنازل والمنشآت جريمة حرب مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته.مشيرا أن هذا العدوان الهمجي الذي تقوم به حكومة نتنياهو والتي تستهدف المدنيين العزل من الأطفال والشيوخ والنساء، جرائم ضد الإنسانية.

وتابع على كافة الدول التي تمول مشاريع فلسطينية يدمرها الاحتلال مطالبته بدفع تعويضات عن ذلك، وخصم ذلك من أية مساعدات تقدم لدولة الاحتلال.



وأكد مجدلاني أنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى بحالة صمت إزاء هذا الوضع الخطير في غزة، ويجب أن يطالب إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال أن تكف فوراً عن هذه العدوان ضد شعبنا.

