داخلية غزة: الازدحام يوم الخميس بسبب صرف مخصصات الشؤون.. وقدمنا التسهيلات بعد القصف

غزة /سما/

أكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، في قطاع غزة، أن الأجهزة الشرطية والأمنية، تواصل مهامها في متابعة التزام المواطنين بالإغلاق الشامل، يومي الجمعة والسبت؛ حفاظاً على السلامة العامة، لافتاً إلى أن كافة المحافظات، تشهد التزاماً كبيراً للأسبوع الثالث على التوالي.



وقال البزم في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، اليوم السبت: "وزارة الداخلية، تعمل على مدار الأسبوع في توعية المواطنين للالتزام بإجراءات السلامة، ومنها عدم الاكتظاظ والازدحام يوم الخميس".



وأشار البزم إلى أن حالة الازدحام التي حصلت يوم الخميس، كانت نتيجة صرف مخصصات الشؤون الإجتماعية لعشرات الآلاف من المواطنين، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه تم بذل جهود مسبقة مع البنوك، ووزارة التنمية الاجتماعية، وتم توجيه رسائل توعوية للمواطنين؛ للحد من الازدحام أثناء عملية الصرف.



وقال: "المسؤولية في هذه المرحلة هي مسؤولية مشتركة، والمواطن تقع عليه مسؤولية كبيرة في الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية والعامة، والتزام المواطنين، أمر مهم لنجاح الإجراءات الحكومية، وتحقيق أهدافها".



وأضاف البزم: "الأسابيع الحالية هي الأعلى خطورة في انتشار الوباء، وفق تقديرات وزارة الصحة، لذا ندعو الموطنين إلى اليقظة والالتزام التام بالإجراءات الوقائية، أثناء ممارسة حياتهم وتلبية احتياجاتهم".



وتابع بقوله: "نتابع مع وزارة الصحة، تطور فيروس (كورونا) واكتشاف سلالة جديدة في بعض دول العالم، ونعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك".



وفي سياق آخر، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية، بغزة، أن الأجهزة الشرطية والأمنية، تابعت الآثار الناجمة عن القصف الإسرائيلي، الذي أحدث أضراراً كبيرة في عدد من المرافق والبنى التحتية، وقدمت المساعدة العاجلة للمواطنين المتضررين من القصف، وتم تسهيل الحركة لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والصحفيين.

