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التربية والتعليم تدين استهداف الاحتلال لمؤسسات تعليمية شرق غزة

السبت 26 ديسمبر 2020 04:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية والتعليم تدين استهداف الاحتلال لمؤسسات تعليمية شرق غزة



غزة /سما/

أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، اليوم السبت، بيان إدانة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمراكز تعليمية شرق مدينة غزة.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم، مدرسة ومركز تدريب في مديرية شرق غزة، مما خلف أضرارًا جسيمة للمؤسستين.

وأوضحت أن مدرسة شهداء غزة الأساسية شرق مدينة غزة، تضررت إثر استهداف الاحتلال، كما تستضيف المدرسة الحكومية في مبناها في الفترة المسائية مدرسة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين تضم حوالي 100 طالبًا وطالبة.

كما وطال القصف مركز التدريب التربوي التابع لمديرية التربية والتعليم شرق غزة، مخلفًا أضرارًا فادحة في القاعات والمرافق.

واستنكرت الوزارة هذا الاعتداء الهمجي، مطالبة المجتمع الدولي بلجم الاحتلال عن اعتداءاته المستمرة على المؤسسات التعليمية، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للحق في التعليم.

كما دعت الوزارة لتقديم قادة الاحتلال للمحاكم الدولية لردعهم عن مواصلة هذا الإرهاب الهمجي الممنهج.

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