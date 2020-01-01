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اتحاد كرة القدم يستنكر استهداف الاحتلال لنادي التفاح الرياضي

السبت 26 ديسمبر 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد كرة القدم يستنكر استهداف الاحتلال لنادي التفاح الرياضي



رام الله /سما/

استنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، برئاسة اللواء جبريل الرجوب، قيام طائرات الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف مقر وملعب نادي التفاح الرياضي في المحافظات الجنوبية.

وأكد اتحاد كرة القدم، في بيان صحفي الىيوم السبت، أن الاحتلال باقترافه هذا العمل غير الأخلاقي يُصر وعن سبق إصرار مواصلة الضرب بعرض الحائط كل المواثيق والقوانين والأعراف الرياضية الأولمبية والدولية دون أي رادع أخلاقي أو إنساني.

ودعا الاتحاد كافة المنظمات والاتحادات والمؤسسات الرياضية الإقليمية والقارية والدولية، إلى استنكار هذه الممارسات والضغط على إسرائيل لإلزامها بتطبيق الميثاق الأولمبي الدولي والقوانين الملزمة تجاه الشعب والرياضة الفلسطينية والعمل على حمايتهم من إجراءات القمع اليومي بحقهم.

وكانت مرافق نادي التفاح الرياضي وملعبه المعشب تعرضت لأضرار جسيمة جراء عمليات القصف التي قامت بها طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم في مدينة غزة.

وانتشرت بقايا الصواريخ والقطع المتفجرة في أرجاء ملعب النادي الذي ينافس في الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية، كما أصيب المبنى الرئيسي للنادي بأضرار كبيرة بعد اختراق شظايا الصواريخ الجدار والزجاج ووصولها إلى مكاتب الإدارة وغرف اللاعبين.

#الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم #قصف اسرائيلي #ملعب نادي التفاح الرياضي #قطاع غزة

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