مكرمة من الرئيس لطلبة مدارس مخيم اليرموك

دمشق /سما/

وزع مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، مكرمة من الرئيس محمود عباس، على طلبة المدارس في مخيم اليرموك في سوريا.

وأوضح السفير عبد الهادي، في بيان صحفي الىيوم السبت، أنه تم توزيع معاطف شتوية على طلبة مخيم اليرموك من الصف الأول حتى السادس، بهدف التخفيف من معاناتهم جراء الظروف الصعبة التي يمر بها الأهالي هناك.

وثمن عبد الهادي، هذه اللفتة من الرئيس عباس، الذي يشعر بأبنائه الطلبة في كل مكان، خاصة أطفال اليرموك الذين عانوا جراء الإرهاب .

من جانبه، شكر المشرف التربوي على المدارس وليد الكردي، الرئيس عباس، الذي يتابع أوضاع الطلبة، وعاهده باسمهم على الاستمرار بالتعليم والنجاح ليكونوا الجيل الذي سيساعد في بناء وطنهم فلسطين.