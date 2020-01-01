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الصحة بغزة تطالب الجهات الدولية بحماية المرافق الصحية من قصف الاحتلال

السبت 26 ديسمبر 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تطالب الجهات الدولية بحماية المرافق الصحية من قصف الاحتلال



غزة /سما/

طالبت وزارة الصحة بغزة كافة الجهات الدولية بضرورة حماية المرافق الصحية وتجنيبها مخاطر الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.

واستنكرت الصحة في تصريح صحفي اليوم السبت، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مستشفى الدرة للأطفال بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وقالت إن قصف الاحتلال أصاب عشرات الأطفال المرضى وأمهاتهم، والطواقم الصحية بالهلع.

وذكرت أن الاستهداف تسبب في إرباك العمل وإعاقة تقديم الخدمات الصحية، وألحق أضراراً جسيمة بمحتويات المستشفى، وأدى لتحطيم النوافذ وتناثر أجزائها في غرف المرضى والأقسام الحساسة.

وأكدت الصحة أن الأطفال المرضى قضوا ليلة قاسية من الخوف والبرد القارص داخل المستشفى جراء الاستهداف الإسرائيلي، مما سيتسبب لهم بانعكاسات نفسية خطيرة.

وقالت وزارة الصحة إن الاحتلال لم يتخذ أي إجراءات من شأنها تجنيب إلحاق الضرر بالمستشفى.

وطالبت كافة الجهات الدولية بضرورة حماية المرافق الصحية وتجنيبها مخاطر الاستهداف الإسرائيلي المتكرر.

#غزة #وزارة الصحة #القصف الإسرائيلي #المرافق الصحية #مستشفى الدرة للأطفال

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