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"لن يكون هناك تصنيف لكابونة صفراء أو زرقاء.."

أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية

السبت 26 ديسمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة يوضح الإجراءات والسياسات التي ستتبعها "أونروا" تجاه المستفيدين من المساعدات الغذائية



غزة /سما/

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، عن الإجراءات والسياسات التي ستتبعها تجاه المستفيدين من "كابونة" الغذائية التي توزعها بشكل دوري.

وأوضح المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنة في تصريحات صحفية، أنها تجري حالياً تحديثاً على بيانات عشرات الآلاف ممن يتلقون تلك "الكابونة".

ولفت "أبو حسنة" اليوم السبت، إلى أنه بعد انتهاء تحديث البيانات سيتم التحرك في اتجاهين، حيث أن كل من يتلق راتب منتظم وثابت سيتم استثنائه من الاستفادة من "الكابونة".

وأكد ابو حسنة، أنه لم يتم حتى الآن تحديد الحد الأدنى للأجور، لكي يتم استثناء المتلقين للرواتب وفق هذا الحد، مبيناً أن الوكالة توجهت لتحديث البيانات لمعرفة تفاصيل بيانات كل موظف يتلقى الكابونة سواء حكومة أو "أونروا" أو قطاع خاص.

وقال المستشار الاعلامي للاونروا: "هناك موظفين سافروا وأخرين توفوا وأخرين انقطع عنهم، ولم يتم إبلاغ الوكالة بذلك"، مشيراً إلى أنه سيتم إضافة حالات جديدة للكابونة من متزوجين جدد أو مفصولين من الكرت وغيره.

وأضاف "الوكالة لم تضف أي حالة للكابونة منذ شهر سبتمبر عام 2019، وبعد انتهاء الدراسة ستكون الكابونة واحدة بيضاء وموحدة، وسيتم إضافة 10 كيلو جرام من الدقيق على كل كابونة".

وتابع "لن يكون هناك تصنيف لكابونة صفراء أو زرقاء، حيث أن أهالي قطاع غزة أصبحوا متساوين في الفقر بسبب حجم الانهيار لمستوى الدخل الحاصل بغزة".

وأردف "كل لاجئ حي فقير مقيم في القطاع سيتسلم الكابونة باستثناء من يتلق راتب ثابت ومنتظم، ولكن بعد تحديد الحد الأدنى للأجور، حيث يتم شراء مواد غذائية سنويًا بقيمة 80 مليون دولار لتوزيعها كابونات في القطاع".

وبشأن موعد تطبيق تلك الإجراءات، أوضح "أبو حسنة" أنه لم يُحدد موعد بعد، باعتبار أن الدراسات والنقاشات قائمة مع الجهات ذات الصلة حتى الأن".

#الاونروا #عدنان ابو حسنة #قطاع غزة #كابونة الوكالة #المساعدات الغذائية #اللاجئين الفلسطينيين #غزة

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