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شاهد.. كهرباء غزة: قصف الاحتلال أضرّ بشبكة التوزيع بقيمة 70 ألف شيكل

السبت 26 ديسمبر 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. كهرباء غزة: قصف الاحتلال أضرّ بشبكة التوزيع بقيمة 70 ألف شيكل



غزة /سما/

أكّدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، على أنّ قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس الجمعة، لمناطق في القطاع، تسبّب في دمار كبير لبعض شبكات الكهرباء.

وقالت الشركة، في تصريح صحفي: "تسبب القصف في دمار كبير في بعض شبكات الكهرباء، حيث تضررت أبراج كهرباء ومحولات وقواطع اتوماتيكية والعديد من الكوابل والأسلاك واللوحات، وقدرت الجهات المختصة الخسائر الأولية بأكثر من (70) ألف شيكل".

وأضافت: "إنّ طواقم الشركة الهندسية والفنية تحركت ليلة أمس، لإزالة خطر الكهرباء وتقييم الأضرار التي بدت كبيرة جدًا، كما قامت بتحييد الخطر باستخدام خطوط بديلة ومسارات احتياطية لتوصيل الكهرباء للمواطنين التي تتغذى أحيائهم السكنية من الشبكات المتضررة".

وذكرت أنّ طواقم الشركة تباشر حاليًا إعادة بناء أبراج جديدة بدل المدمرة وتمديد كوابل وأسلاك لضمان عودة الشبكات كما كانت وبكفاءة العمل السابقة.



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