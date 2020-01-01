صورة .. مايا دياب تحذر من لقاح كورونا الجديد

بيروت / سما

انضمت الفنانة اللبنانية مايا دياب، إلى قائمة المشاهير المحذرين من أخذ لقاح فيروس كورونا الجديد، بعد أن حذرت متابعيها في تدوينه نشرتها اليوم السبت 26 ديسمبر 2020 عبر حسابها في موقع فيسبوك.

وكتبت مايا دياب عبر الفيسبوك: ما تتسرّعوا وتريّثوا، اللقاح ليس بمعجزة، ارجعوا بالتاريخ إلى الوراء وشوفوا كم استغرق من الوقت اسرع لقاح وُجد لمرض؟؟، مضيفة: مش اقل من 4 إلى 6 سنوات. وفقا لها.

وقالت مايا دياب: حتى الساعة معظم اللقاحات تخضع لتعديلات بتركيبتها، متابعة: لسنا حقل تجارب، اللقاح بدائي جداً وعلينا تنوير عقول الناس، مردفة : "لا تضعوا الموت والسم في أجسادكم". بحسب ما كتبت.





وبذلك، انضمت مايا دياب إلى موقف هيفاء وهبي وراغب علامة ونسرين طافش، الذين شككوا في فعالية جميع لقاحات كورونا التي اكتشفت مؤخرا دون استثناء لأي منها، مؤكدين أنهم لن يحصلوا عليها.

اقرأ/ي أيضا.. (فيديو) محمد بن سلمان يأخذ لقاح كورونا

في المقابل، أعلن عدد من المشاهير العرب عن تلقيهم لقاح كورونا وثقتهم الكاملة بتوصيات وقرارات الجهات الطبية في بلدانهم، منهم الفنانة الإماراتية أحلام، والممثل المصري أحمد فهمي، وغيرهما.

وبدأت دول عربية، منها الإمارات وقطر والسعودية ومصر، في تطعيم مواطنيها بلقاحات فيروس كورونا التي اعتمدتها الجهات الصحية لديها، فيما ظهر كبار المسؤولين والمشاهير أثناء الحصول عليه.