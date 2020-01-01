مستشار وزيرة الصحة: الوضع الوبائي في غزة خطير والإصابات بـ"كورونا" تجاوزت الـ35%

غزة /سما/

أكد مستشار وزيرة الصحة بغزة فتحي أبو وردة، على أن الوضع الوبائي في قطاع غزة، ما زال خطيرًا، موضحًا أن نسبة الإصابات بالفيروس تجاوزت الـ35%، فيما كان عدد الحالات الخطيرة 312 حالة.

وأشار في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أن نسبة إشغال الأسرَّة لمرضى فيروس "كورونا" بلغت 81%، مشددًا على ضرورة استمرار المواطنين بقوانين السلامة.

كما وحذَّر من ازدياد حدة الإصابات والأعراض خلال الأسابيع القادمة تزامنًا مع الأجواء الباردة.

وفيما يتعلق بلقاح الأنفلونزا الموسمية، أفاد بأن اللقاح وصل لقطاع غزة الخميس الماضي، داعيًا كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة التوجه إلى مراكز الرعاية الأولية لتلقيه .