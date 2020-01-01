موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2020

القاهرة / سما

أعلن اتحاد الكرة، عن موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز المقررة يوم الأحد 27 ديسمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وقال الاتحاد في تصريح له إن موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، الساعة 07:30 مساء الأحد بتوقيت مصر والأردن والسودان وفلسطين، 08:30 بتوقيت قطر والسعودية.

ولن يكون فريق بيراميدز أمام مهمة سهلة، إذ يعتبر سيراميكا أحد أبرز الأندية في الدوري الممتاز لهذا الموسم، على الرغم من أنه صعد حديثا، لكنه عزز صفوفه بلاعبين كبار.

وتبث مباراة سيراميكا وبيراميدز على قنوات أون تايم سبورت إتش دي (on time sport)، علما أنه تقرر إلغاء مواجهة إنبي والاتحاد السكندري التي كانت مقررة الساعة 05:00.

مباراة سيراميكا وبيراميدز:

وتسجل مباراة بيراميدز وسيراميكا في كتب التاريخ، إذ تعتبر المواجهة التاريخية الأولى بين الفريقين الذين ظهرا على الساحة المصرية بقوة وأصبحا ينافسان خلف الأهلي والزمالك.

وحصد سيراميكا كليوباترا العلامة الكاملة، إذ يملك 6 نقاط من مباراتين، في حين يحتل بيراميدز المركز الخامس عشر برصيد نقطة واحدة بعد خسارة من طلائع الجيش وتعادل أمام الزمالك.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز الجولة الخامسة مع الإنتاج الحربي قبل مواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية، في حين يلاقي سيراميكا نظيره سموحة ثم الأهلي والمقاولون العرب.