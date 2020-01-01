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الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

السبت 26 ديسمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية



عدن /سما/ (شينخوا)

أدت الحكومة اليمنية الجديدة اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض حيث يقيم هادي منذ نحو 6 سنوات.

وذكر مصدر حكومي يمني لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية اليوم أمام الرئيس هادي، في الرياض، وذلك بعد أسبوع من إعلان تشكيل الحكومة.

وأصدر الرئيس اليمني، الجمعة الماضية قرارا بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وبحسب المصدر الحكومي، فأن 23 وزيرا أدوا اليمين الدستورية اليوم، فيما تخلف وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، ممثل حزب التنظيم الناصري، إذ رفض أداء اليمين الدستورية في الرياض، مطالبا أن يكون أداء اليمين في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة يتوقع أن تنتقل خلال الأيام القليلة القادمة إلى مدينة عدن لآداء عملها.

وجاء تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة وفقا لاتفاق الرياض الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر العام الماضي.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة وأن تؤدي هذه الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في القصر الجمهوري في عدن غداة يوم تشكيلها.

ورعت السعودية اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي عقب سيطرة الأخير على مدينة عدن وأهم مدن محافظات الضالع ابين ولحج، ثم سقطرى أخيرا، وما تزال قوات المجلس الانتقالي تفرض سيطرتها حتى اليوم.

#الحكومة اليمنية #اليمن #عبدربه منصور هادي

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