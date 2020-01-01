جنين: اغلاق محال وتحرير مخالفات سلامة والقبض على مطلوبين وضبط مركبات غير قانونية

جنين /سما/

أغلقت الشرطة اليوم السبت، محلات تجارية وحررت مخالفات للمواطنين لعدم التزامهم بالبرتوكول الصحي في محافظة جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطـة بأنه واستمراراً لعمل دوريات الشرطة في متابعة تطبيق قانون الطوارئ والإغلاق المسائي والإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا فقد قامت الشرطة وبمساندة من الأمن الوطني بإغلاق 40 محلاً تجارياً في المحافظة تطبيقاً لحالة الإغلاق.

وأضافت أنه تم تحرير 435 مخالفة لعدد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية وسائقي المركبات لعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي.

من جانب اخر، قبضت الشرطة اليوم السبت، على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبات غير قانونية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة فقد قامت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 32 مطلوب للعدالة صادر بحقهم 69 مذكرة قضائية كما ضبطت 8 مركبات غير قانونية في جنين .

وأضافت انه تم التحفظ على المطلوبين تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول .