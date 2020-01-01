موعد مباراة المريخ وهلال كادوقلي والقناة الناقلة في الدوري السوداني

الخرطوم / سما

أعلن اتحاد الكرة، عن موعد مباراة المريخ ضد هلال كادوقلي التي تجري على ملعب الهلال يوم الأحد 27 ديسمبر / كانون أول 2020، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري السوداني الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان له إن موعد مباراة المريخ وهلال كادوقلي يكون الساعة السادسة مساءً بتوقيت السودان ومصر وفلسطين والأردن، السابعة لدى السعودية والكويت وقطر، الثامنة في الإمارات وعمان.

ويسعى المريخ إلى بداية قوية في الدوري الممتاز السوداني، لا سيما بعد العروض القوية التي قدمها الأسابيع الماضية في دوري أبطال أفريقيا، رغم الغيابات والإصابات والمشاكل الإدارية في النادي.

وكان المدير الفني للمريخ قد صرح لوسائل إعلام عربية بأن الفوز في مستهل مشوار الدوري السوداني مهم للغاية من أجل المنافسة مجددا على اللقب، لكنه أكد أهمية الحفاظ على اللاعبين للقاء أفريقيا.

القناة الناقلة للدوري السوداني الممتاز:

وتبث مباراة المريخ وهلال كادوقلي في افتتاح مواجهات الطرفين بالدوري على قناة الملاعب الرياضية ومنصاتها المختلفة، فيما ينقل لقاء الفريق القادم في أفريقيا من خلال فضائية الخرطوم عبر النايل سات.

ومن المنتظر أن يلعب المريخ مع انيمبا النيجيري في إياب دور 32 يوم السادس من شهر يناير 2021، إذ سيكون حاتم التاج معلقا على مجريات اللقاء عبر قناة الخرطوم الفضائية الحاصلة على الحقوق.

وتجري مباراة المريخ وهلال كادوقلي بالتزامن مع أربع مواجهات أخرى في الدوري السوداني، إذ يلعب هلال الفاشر مع هلال الساحل، الأمل عطبرة أمام الشرطة القضارف، توتي ضد أهلي شندي.