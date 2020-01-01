  1. الرئيسية
  2. سيارات

موعد مباراة المريخ وهلال كادوقلي والقناة الناقلة في الدوري السوداني

السبت 26 ديسمبر 2020 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
موعد مباراة المريخ وهلال كادوقلي والقناة الناقلة في الدوري السوداني



الخرطوم / سما

أعلن اتحاد الكرة، عن موعد مباراة المريخ ضد هلال كادوقلي التي تجري على ملعب الهلال يوم الأحد 27 ديسمبر / كانون أول 2020، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري السوداني الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان له إن موعد مباراة المريخ وهلال كادوقلي يكون الساعة السادسة مساءً بتوقيت السودان ومصر وفلسطين والأردن، السابعة لدى السعودية والكويت وقطر، الثامنة في الإمارات وعمان.

ويسعى المريخ إلى بداية قوية في الدوري الممتاز السوداني، لا سيما بعد العروض القوية التي قدمها الأسابيع الماضية في دوري أبطال أفريقيا، رغم الغيابات والإصابات والمشاكل الإدارية في النادي.

وكان المدير الفني للمريخ قد صرح لوسائل إعلام عربية بأن الفوز في مستهل مشوار الدوري السوداني مهم للغاية من أجل المنافسة مجددا على اللقب، لكنه أكد أهمية الحفاظ على اللاعبين للقاء أفريقيا.

القناة الناقلة للدوري السوداني الممتاز:

وتبث مباراة المريخ وهلال كادوقلي في افتتاح مواجهات الطرفين بالدوري على قناة الملاعب الرياضية ومنصاتها المختلفة، فيما ينقل لقاء الفريق القادم في أفريقيا من خلال فضائية الخرطوم عبر النايل سات.

ومن المنتظر أن يلعب المريخ مع انيمبا النيجيري في إياب دور 32 يوم السادس من شهر يناير 2021، إذ سيكون حاتم التاج معلقا على مجريات اللقاء عبر قناة الخرطوم الفضائية الحاصلة على الحقوق.

وتجري مباراة المريخ وهلال كادوقلي بالتزامن مع أربع مواجهات أخرى في الدوري السوداني، إذ يلعب هلال الفاشر مع هلال الساحل، الأمل عطبرة أمام الشرطة القضارف، توتي ضد أهلي شندي.

#المريخ #هلال كادوقلي #المريخ وهلال كادوقلي #هلال كادوقلي والمريخ #السودان #الدوري السوداني #مباراة المريخ السوداني #المريخ السوداني #مباراة المريخ القادمة

الأكثر قراءة اليوم

الخارجية المصرية توضح حقيقة إخلاء قنصليتها في قطاع غزة

شاهد: الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تنشر برومو جديد لمناورة الركن الشديد في قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف أهداف متفرقة في قطاع غزة

فيديو: القناة 13 الاسرائيلية تنشر مشاهد دقيقة لعملية اغتيال فخري زادة

أمل جديد لصد الوباء.. عقار "يمنع الإصابة بفيروس كورونا"

الجيش الاسرائيلي: اطلاق صاروخين من غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.. والقبة تعترضهما

صراخ وبكاء... مشاهد مرعبة سجلتها الكاميرات لانفجار ناشفيل في أمريكا... فيديو

الأخبار الرئيسية

سلامة معروف

الإعلام الحكومي: لا يوجد مؤشرات حتى اللحظة بشأن فتح معبر رفح

وزيرة الصحة : 21 وفاة و1306 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

محمود العالول

فتح : إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة مساء الخميس

دورية

انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

غواصة

الجيش الإسرائيلي: غواصاتنا في حالة تأهب وإيران قد تهاجمنا من هذه الدول..

اعلان سما رسائل